أبها 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستستضيف إدارة التعليم بمحافظة بيشة يوم الأحد القادم لقاءً تربوياً بعنوان " تطوير الكفايات التدريسية لمعلمي ومعلمات التربية الفنية" بمشاركة 47 إدارة تعليمية.ويشارك في الملتقى الذي يشتمل على 7 جلسات و 14 ورقة عمل و3 ورش عدد من الأكاديميين والأكاديميات والمتخصصين من وزارة التعليم وجامعة بيشة وإدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة.ويهدف اللقاء على مدى ثلاثة أيام تطوير أداء معلمي ومعلمات التربية الفنية .// انتهى //10:58ت م0037