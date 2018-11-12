عام / تعليم بيشة يستضيف ملتقى معلمي التربية الفنية
الاثنين 1440/3/4 هـ الموافق 2018/11/12 م واس
أبها 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس
تستضيف إدارة التعليم بمحافظة بيشة يوم الأحد القادم لقاءً تربوياً بعنوان " تطوير الكفايات التدريسية لمعلمي ومعلمات التربية الفنية" بمشاركة 47 إدارة تعليمية.
ويشارك في الملتقى الذي يشتمل على 7 جلسات و 14 ورقة عمل و3 ورش عدد من الأكاديميين والأكاديميات والمتخصصين من وزارة التعليم وجامعة بيشة وإدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة.
ويهدف اللقاء على مدى ثلاثة أيام تطوير أداء معلمي ومعلمات التربية الفنية .
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10:58ت م
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