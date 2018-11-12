جيزان 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأنهت جامعة جازان استعداداتها لاحتضان ملتقى "القيادات النسائية"، الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بعد غدٍ، وذلك على مسرح كلية طب الأسنان بالشواجرة.ورفعت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة بنت حسن زكري بهذه المناسبة، أسمى عبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما أولياه للمرأة السعودية من دعم وتمكين، تجلى في أبهى صوره عبر رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على النظرة الإيجابية للمرأة السعودية، التي ما لبثت أن وضعت بصمتها المميزة فتبوأت أعلى المناصب الإدارية لتؤدي دوراً قيادياً بارزاً في كل المجالات.وبينت أن الملتقى سيقف على مشارف لقاء علمي ضخم يجمع كوكبة من قائدات هذا الوطن المعطاء، مقدمة شكرها لمعالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، لدعمه الدائم وتذليله كل العقبات التي تواجه مسيرة تقدم الجامعة، وتعزيزه المستمر لدور المرأة والتمكين لها على المستوى الأكاديمي والإداري ومتابعته المتواصلة للاستعدادات للمؤتمر.// انتهى //11:00ت م0038