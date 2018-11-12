الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية الخميس القادم ندوة بعنوان " التحكيم التجاري" .وتركز الندوة التي يشارك فيها عدد من المتخصصين في التحكيم التجاري على قضايا التحكيم التجاري وآلياته وأهميته في فض المنازعات التجارية من خلال التحكيم كونة آلية فعالة وسريعة لحسم النزاعات التجارية، وهو ما يسهم في دفع الحركة التجارية والاستثمارية ويعزز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية، وأهمية تأهيل المحكمين التجاريين.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان ، اهتمام الغرفة بإقامة مثل هذه العاليات ذات الأهمية لقطاع الأعمال وللمهتمين بالشأن التحكيمي والقضائي .وأشار إلى أنه سيتم على هامش الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة الرياض، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بهدف التعاون في مجال تنفيذ برامج للتدريب في مجالات التحكيم التجاري تحتضنها الغرفة.// انتهى //11:04ت م0039