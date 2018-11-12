عام / قوات عراقية مشتركة تطلق عملية عسكرية لتطهير جزيرة الثرثار من الخلايا الإرهابية
الاثنين 1440/3/4 هـ الموافق 2018/11/12 م واس
بغداد 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس
أطلقت قوات عراقية مشتركة صباح اليوم ، عملية عسكرية لتطهير جزيرة الثرثار الواقعة ضمن قاطع عمليات محافظة صلاح الدين من الخلايا الإرهابية.
وتهدف العملية التي استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة, إلى تفتيش جزيرة الثرثار بحثا عن الأوكار الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة .
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11:24ت م
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