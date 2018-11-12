بغداد 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأطلقت قوات عراقية مشتركة صباح اليوم ، عملية عسكرية لتطهير جزيرة الثرثار الواقعة ضمن قاطع عمليات محافظة صلاح الدين من الخلايا الإرهابية.وتهدف العملية التي استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة, إلى تفتيش جزيرة الثرثار بحثا عن الأوكار الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة .// انتهى //11:24ت م0047