المدينة المنورة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسعقدت نماء المنورة أمس، ورشة عمل متخصصة للتجارة الإلكترونية لتعزيز خبرات رواد التجارة الإلكترونية للوصول إلى المنصات العالمية.وتناولت الورشة سلسلة إمداد التجارة الإلكترونية ابتداء من التدريب وصولاً إلى خدمة رعاية العملاء وفرص التجارة الإلكترونية وتصدير منتجات المدينة المنورة، والعديد من المحاور التي يتعين على أصحاب المشاريع الراغبين في إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة معرفتها.وحظي المستفيدين من الورشة بخوض تجربة عملية تشمل آلية إنشاء متجر إلكتروني على المنصة الإلكترونية التي تمنح للمستخدمين العديد من الحلول التقنية وخدمات المساندة دون الاستعانة بخبراء متخصصين في التقنية الأمر الذي يمكنهم من التعامل المباشر مع المتجر والعملاء.من جهتهم أشاد عدد من المستفيدين من ورشة العمل بمنظومة البرامج وورش العمل التي تقدمها نماء المنورة لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية بالمدينة المنورة، مشيرين إلى أن الورش المتخصصة تمكن المستفيدين من الوصول إلى حلول متكاملة تمكنهم من امتلاك متاجر إلكترونية بتكلفة مقبولة.يذكر أن نماء المنورة تسعى إلى توفير الحلول المستدامة لأصحاب المشاريع في منطقة المدينة المنورة، تحقيقاً لأهداف المنظومة المتمثلة في تمكين رواد الأعمال وتسهيل وربط مشاريعهم بالجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، فضلاً عن تهيئة منصات البيع الإلكترونية وتسخيرها لرواد الأعمال ضمن خطط نماء لتصحيح مسار رواد ورائدات الأعمال للوصول إلى الرؤية المستقبلية، خاصةً مع التوجه العالمي نحو التحول الرقمي، وكذلك تعزيز التجارة الإلكترونية التي شهدت نمواً متزايداً مع ارتفاع سقف التوقعات على المستوى المحلي بأن تصل نسبة النمو إلى 14 % بحلول العام 2022م.// انتهى //11:24ت م0048