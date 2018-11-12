جدة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس‏ يستضيف القسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة على مدى الأسبوع الجاري المرحلة الأولى من المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنات في دورتها 21 على مستوى محافظة جدة , بمشاركة 91 طالبة يمثلن دور ومساجد الجمعية ومدارس تحفيظ القرآن والتعليم العام وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي , أن هذه المسابقة تهدف لتشجيع أبناء الوطن على الإقبال على كتاب الله ـ جل وعلا ـ حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً ، وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته ، والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الكريم ، علاوة على إبراز اهتمام المملكة بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره.// انتهى //11:26ت م0049