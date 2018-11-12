جدة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأطلقت الكلية التقنية بمحافظة جدة اليوم عدد من البرامج والفعاليات الثقافية والتوعوية للتعريف بمضار التدخين, والمخدرات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة تستمر حتى الخميس القادم.وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي, أن الفعاليات ستتضمن محاضرات يقدمها مختصون في إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الغربية, ومكافحة المخدرات بوزارة الحرس الوطني, واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس"، والجمارك السعودية, والهلال الأحمر السعودي، ووزارة الصحة، ومستشفى الأمل، إلى جانب تقديم عدد من البرامج التوعوية والوقائية لجمعية "كفى", ومعرض مصاحب يوضح الأضرار الصحية والاجتماعية لآفة المخدرات وتأثيرها على المتعاطي وكذلك طرق الوقاية منها.ولفت السريعي إلى أن الكلية أسست عيادة متخصصة تعمل خلال فترات المعرض على مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين وفق أحدث التقنيات الطبية, وإيمانا من الكلية بدورها في خدمة المجتمع من خلال توعية وتحصين الشباب وسعت لتنفيذ هذا البرنامج بمشاركة وتعاون من عدد من الجهات المتخصصة في مكافحة التدخين والمخدرات.// انتهى //11:38ت م0050