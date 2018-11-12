إسلام آباد 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان باكستان عن زيادة مساهمتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحسين وضع الاقتصاد الوطني من خلال الحصول على الدعم الاقتصادي من الدول الصديقة، ورفع حجم التبادل التجاري.وتطرقت إلى إبرام باكستان اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية لتبادل السجناء والمجرمين.وعرجت على الحملة الوطنية التي تقودها المحكمة الدستورية العليا في باكستان لجمع التبرعات لبناء سدود مائية جديدة لمعالجة أزمة نقص المياه.وأخبرت عن تعليق المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عملية إعادة اللاجئين الأفغان المتواجدين في باكستان إلى بلادهم في الأشهر الأربعة القادمة بسبب الطقس البارد.وتطرقت إلى دعم باكستان للجهود الجارية لإنجاح عملية المصالحة الأفغانية لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ عقود.إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في اليمن، وسيطرة القوات اليمنية على المزيد من المناطق بعد تحريرها من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.أفغانياً أخبرت عن مقتل 117 شخصاً بينهم 43 من قوات الأمن بهجمات مسلحة وتطورات أمنية شهدتها أفغانستان مؤخراً تزامناً مع الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام.// انتهى //11:49ت م0051