الجزائر 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على مشاركة رئيس الوزراء أحمد أويحيى في احتفالات مئوية على انتهاء الحرب العالمية الأولى بالعاصمة الفرنسية باريس، وباللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي.واهتمت بزيارة ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للجزائر لبحث ملف الهجرة غير الشرعية وتقوية التعاون الأمني الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والاستقرار في ليبيا ومالي.وتطرقت صحف الاثنين إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية، مع استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي واشتباكات جراء عملية عسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.دوليًا أيضًا.. لفتت صحف الجزائر إلى اندلاع حرب شوارع في حي سكني شرق مدينة الحديدة اليمنية للمرة الأولى، بعد تمكن قوات الجيش الوطني اليمني من دخوله، ومقتل 61 مسلحًا من طرفي المواجهات في حصيلة أولية.وأخبرت صحف الجزائر في متفرقات أخرى عن إدانة مجلس الأمن الدولي للهجوم الارهابي في فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو، واعلان وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تسجيل إصابة 326 شخصًا بفيروس وباء الحمى النزفية القاتلة "إيبولا"، وأن من بينهم أكثر من 200 شخصًا لقوا حتفهم.// انتهى //11:54ت م0052