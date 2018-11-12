تونس 04 ربيع الاول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستوجهت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، صوب قصر باردو حيث يعرض رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم، مشروع تحوير حكومته على موافقة نواب الشعب، مشيرة إلى أن موافقة النواب على التركيبة الجديدة للحكومة من شأنه أن ينهي أزمة سياسية طالت نسبيًا.وأوردت إقليميًا.. دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأطراف الليبية إلى التوافق حول الاستحقاقات المعلنة لإنهاء الأزمة في البلاد.وكتبت صحف الاثنين عن حضور نحو 70 من قادة الدول ورؤساء حكومات بالإضافة إلى وفود دبلوماسية، احتفالات أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة الهدنة التي وضعت نهاية للحرب العالمية الأولى.وأوردت في السياق.. تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من باريس، استعداد موسكو للحوار مع واشنطون، وتشديده على أن بلاده لم تكون الطرف الذي سيتخلى عن معاهدة حضر الصواريخ.وتناولت كشف إدارة التحقيقات الجنائية الفيدرالية الألمانية عن مؤامرة كانت تحضر داخل صفوف الجيش الألماني للقيام بعمليات اغتيال لشخصيات ووجوه سياسية في البلاد.ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى ترجيح مصادر إعلامية بريطانية استقالة أربعة وزراء من المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 23 قتيلاً.// انتهى //11:58ت م0053