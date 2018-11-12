الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسوقّعت المديرية العامة للدفاع المدني وشركة "نجم" لخدمات التأمين اليوم، مذكرة تفاهم لتبيان إجراءات العمل الموحدة لمباشرة حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات.وتتولى شركة "نجم"، وفقاً للمذكرة التي تم توقيعها بحضور مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء دكتور حمود بن سليمان الفرج، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة "نجم" إبراهيم بن احمد المحبوب، القيام بأعمال خبير معاينة ومقدر خسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية.وأوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات أن نطاق العمل بالمذكرة يشمل: تقديم خدمات تأمينية من قبل شركة "نجم" للدفاع المدني في مباشرة أعمال خبير المعاينة ومقدر الخسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية لحوادث الكوارث الطبيعية للمركبات في المناطق المأهولة بالسكان غير الصحراوية في المواقع التي تتوافر للطرف الثاني فروع فيها داخل حدود المملكة العربية السعودية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.وأضاف اللواء الفرج أن الاتفاقية تهدف إلى وضع آلية عمل توضح المهام والمسؤوليات لمباشرة حوادث الكوارث الطبيعية للمركبات لطرفي الاتفاقية.// انتهى //12:03ت م0054