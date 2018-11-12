الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستشارك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة بعمادة شؤون المكتبات في الدورة الثالثة والأربعين، بمعرض الكويت الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 14 - 24 نوفمبر الجاري، وذلك على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف.ووجهت عميدة شؤون المكتبات الدكتورة مها بنت دخيل الله الخثعمي شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الموافقة الكريمة بمشاركة الجامعة في هذا المحفل الدولي، كما قدمت شكرها لمعالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل على متابعته المستمرة ودعمه واهتمامه اللامحدود لمشاركات الجامعة وبالأخص عمادة شؤون المكتبات في جميع مناشطها.وأوضحت الدكتورة الخثعمي أن الجامعة تشارك بما يقارب 46 عنوان، وبما يزيد على 226 نسخة من أحدث إصدارتها في جميع عناوين المعرفة، مبينة أن مشاركة الجامعة ضمن الجناح السعودي بمعرض الكويت الدولي للكتاب لهذا العام يأتي ضمن حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة بالمحافل الثقافية ومعارض الكتاب سواءً الدولية أو المحلية، مؤكدةً على أن العمادة حرصت على أن يكون جناح الجامعة في معرض الكويت الدولي للكتاب من أفضل الأجنحة جذباً للزوار والمهتمين من خلال عرض مجموعة من الكتب الدينية والثقافية والعلمية المتميّزة بالتحقيق والتوثيق.// انتهى //12:21ت م0056