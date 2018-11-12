القاهرة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسحولت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، بواقع 7.7 مليون دولار شهريًا بإجمالي 23.1 مليون دولار، إضافة إلى المساهمة الإضافية التي قررت المملكة التبرع بها وقدرها 37 مليون دولار .وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي في بيان صحفي أن المملكة ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والإنسانية.// انتهى //12:32ت م0059