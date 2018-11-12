رياضي / جامعتا نجران والطائف تتأهلان إلى نهائي دوري كرة القدم الجامعات
الاثنين 1440/3/4 هـ الموافق 2018/11/12 م واس
الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس
تأهلت جامعتا نجران والطائف إلى المباراة النهائية لدوري كرة قدم الجامعات " ب " الذي يشرف عليه وينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع لبطولاته .
وجاء تأهل فريق جامعة نجران بعد فوزه على نظيره جامعة حفر الباطن 3-0 أمس في لقاء الدور نصف النهائي للمسابقة ، كما تأهل فريق جامعة الطائف بتخطيه نظيره جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بهدف دون مقابل .
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12:33ت م
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