الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستأهلت جامعتا نجران والطائف إلى المباراة النهائية لدوري كرة قدم الجامعات " ب " الذي يشرف عليه وينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع لبطولاته .وجاء تأهل فريق جامعة نجران بعد فوزه على نظيره جامعة حفر الباطن 3-0 أمس في لقاء الدور نصف النهائي للمسابقة ، كما تأهل فريق جامعة الطائف بتخطيه نظيره جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بهدف دون مقابل .// انتهى //12:33ت م0060