نجران 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسنفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمركز خدمة المجتمع والمستمر، أمس، دورة عن "صيانة الجوال"، ضمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته الرابعة، وذلك بمقر الكلية.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن الدورة التي تستمر أربعة أيام، تهدف إلى تعريف 20 متدرباً على مكونات الجوالات، وطريقة فكها وتركيبها والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه.وأفاد، أن التسجيل ما زال متاحاً في عددٍ من الدورات التدريبية عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa، وتشمل مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي، والدعم الفني، ومبادئ الكهرباء، والتمديدات المنزلية، إلى جانب مبادئ صيانة السيارات، ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التي تقام الأسبوع القادم، وسيمنح المتدرب في نهاية كل دورة شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.//انتهى//13:41ت م0101