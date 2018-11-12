القاهرة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية غدًا فعاليات "مؤتمر الأطراف الـ 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ( cop 14)" الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب"، وتستمر فعالياته حتى يوم ٢٩ نوفمبر بمشاركة قرابة 196 دولة.وأوضحت وزارة البيئة المصرية في بيان لها اليوم، أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد مؤتمر القمة الوزاري الإفريقي، تحت شعار "تدهور وتردي النظم الإيكولوجية: الأولويات لزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والمرونة في إفريقيا"، والذي تنظمه بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وبدعم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة التابعة للأمم المتحدة.ويناقش المؤتمر وفعالياته الممتدة لقرابة الأسبوعين، توفير السياسات والتوجيهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي في إفريقيا وبرامج العمل المستقبلية، وتحديد الفرص أمام البلدان الإفريقية لاعتماد نهج منسق للتصدي لتحديات التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وتفعيل اتفاقيات ريو الثلاث، اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).// انتهى //13:42ت م0103