الأحساء 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأقام ميدان الفروسية بالأحساء أمس الأول، سباق الخيل الخامس على كأس ميدان الفروسية، بحضور عددٍ من المهتمين في رياضة الفروسية، وذلك في مقر الميدان بالهفوف.واشتمل السباق على 6 أشواط، حيث حقق الخيل "المستضيء" للمالك ناصر بن محمد البراهيم المركز الأول في الشوط الأول، وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني الخيل "الركاح" للمالك خليفة بن يوسف السعدون، ونال المركز الأول في الشوط الثالث الخيل "الملتحم" للمالك كمال بن عبداللطيف الهلال.وحقق المركز الأول في الشوط الرابع الخيل "موجان" للمالك ناصر بن محمد البراهيم، فيما جاء بالمركز الأول في الشوط الخامس الخيل "شعبان" للمالك ناصر بن محمد البراهيم، وفازت بالمركز الأول في الشوط السادس الرئيسي للسباق الفرس "لؤلؤة البحر" للمالك عبدالرحمن الخراع، والخيال خليفة العديل.وفي ختام السباق سلم عضو المجلس البلدي محمد بن حزام العتيبي مالك الفرس "لؤلؤة البحر" كأس السباق.// انتهى //13:43ت م0104