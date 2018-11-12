بروكسل 3صفر 1440ه الموافق 12 نوفمبر ر2018م واسأقر وزراء الشؤون الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لهم اليوم في بروكسل بعدم تسجيل ثغرات حاسمة في مفاوضات البركسيت مع الحكومة البريطانية .وأبلغ كبير مفاوضي في المفوضية الأوروبية ميشيل بارنييه ، وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 عن الموقف بعد المفاوضات التي أجراها مع بريطانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأوضح بارنييه أن جهود التفاوض المكثفة مستمرة ، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد ،حيث لا تزال بعض القضايا الرئيسية قيد المناقشة ، ولاسيما حلاً لتجنب الحدود الصعبة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.من جهته قال وزير شؤون للاتحاد الأوروبي النمساوي إنه "وفي هذه المراحل النهائية من المفاوضات ، أظهر الوزراء مرة أخرى تصميما على الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي الـ 27 وأكدوا ثقتهم بالمفاوض وتأييد جهوده لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق".غير أن الوزراء أشاروا خلال الاجتماع إلى الحاجة إلى مواصلة العمل على جميع المستويات بشأن الأعمال التحضيرية لكل سيناريو محتمل.// انتهى //13:43ت م0105