القاهرة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسطالب المشاركون في المؤتمر الدولي الـ 21 للاتحاد العام للأثريين العرب، بأن تقوم المؤسسات العسكرية بالدول العربية بحماية الآثار من أعمال السرقة والتعدي والتدمير.وقال الاتحاد في بيان اليوم، إن المؤتمر ناشد في جلسته الختامية الليلة الماضية، جامعة الدول العربية بدعوة رؤساء ومديري هيئات ومؤسسات الآثار بالوطن العربي لعقد اجتماع بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية، لمناقشة قانون موحد لحماية الآثار وتنظيم تشريعات لمنع تداول الآثار فى الدول العربية إلا بعد الرجوع لدولة المنشأ.وأكد البيان أن جلسات المؤتمر ناقشت قضية سرقة الآثار بين المخاطر والحلول، وقضية القدس ومخاطر التهويد وحماية التراث من خلال حقوق حضارة لبناء حضارة.وشدد على رفض المؤتمر للمشروع الصهيوني في القدس، مؤكدًا أنها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ومطالبًا بوقف أعمال التعديات على التراث العربي والتواصل بين الاتحاد العام للآثاريين العرب والجامعات العربية، وزيادة فاعلية منسقي الاتحاد بالدول العربية، ودعم حق الملكية الفكرية للآثار العربية، وتعميم التوصيات على هيئات ودور ومؤسسات الآثار بالوطن العربي.// انتهى //13:48ت م0106