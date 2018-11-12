الريث 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستفقد محافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن اليوم ، مشروع طريق "الريث , الحقو , حيث وقف ميدانياً مع مديري ومندوبي الشركات المنفذة ، على سير العمل بالمشروع والمواقع المقترحة لفتح بعض مسارات بالطريق بما يضمن خدمة أهالي القرى الواقعة على الطريق .واستمع محافظ الر يث لشرح من رئيس بلدية المحافظة مفرح بن شريف الفيفي , وعدد من المسؤولين بالمحافظة وممثلي الشركات المنفذة للمشروع عن آليه فتح تلك المسارات , ووضع الحلول المناسبة للعوائق التي قد تقف أمام تنفيذ المشروع, بما يضمن الإسراع في إنجاز الطريق وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.ودعا محافظ الريث في ختام الجولة الجميع لتضافر الجهود والتعاون التام بما يضمن إنهاء المشروع في الوقت المحدد له ، مؤكد حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , ووقوفهم على احتياجات المواطنين والخدمات المقدمة لهم وتلمس احتياجاتهم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة , انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ.// انتهى //13:48ت م0107