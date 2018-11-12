القاهرة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسيتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، إلى مدينة باليرمو الإيطالية، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم، إن تلك الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.// انتهى //13:53ت م0109