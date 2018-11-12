سياسي / الرئيس المصري يشارك في أعمال القمة المصغرة حول ليبيا في إيطاليا
الاثنين 1440/3/4 هـ الموافق 2018/11/12 م واس
القاهرة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس
يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، إلى مدينة باليرمو الإيطالية، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم، إن تلك الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
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