الدمام 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسينظم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) منتدى جيبكا السنوي الـ 13 تحت شعار "تحقيق التحول والاستثمار في النمو" بتاريخ 26 نوفمبر الجاري لمدة يومين، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء العالميين في قطاع الصناعات الكيماوية وذلك في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.ويهدف المنتدى لتبادل الأفكار حول تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وإستراتيجيات التنويع والنمو في حقبة الثورة الصناعية الرابعة، كما سيسلط الضوء على التطورات والتغييرات في قطاع الكيماويات ودوره في المنطقة.وأشارت جيبكا،إلى أن مشاركة الحكومة الهندية في أعمال المنتدى يحمل أهمية بالغة بوصف الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من منطقة الخليج العربي، كما تستحوذ الهند على حصة ١٦ بالمئة من إجمالي الصادرات الكيماوية.ويستعرض أمين سر وزارة البتروكيماويات والكيماويات في الهند، خلال المنتدى الفرص المتاحة ضمن قطاع الكيماويات في الهند، وتقديم نظرة استراتيجية عن احتمالات النمو في المنطقة باعتبار أن الهند من الأسواق الصاعدة الأسرع نمواً في العالم من حيث الطلب على منتجات التكرير والكيماويات الذي يشكل نسبة كبيرة من اجمالي الطلب العالمي، حيث تشكل منطقة الخليج العربي مركز ثقل لإنتاج النفط الخام والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية على مستوى العالم وتلعب دوراً مهماً وبارزاً في مجال الطاقة في الهند.وأوضح أمين عام جيبكا الدكتور عبد الوهاب السعدون، إن تشريف معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط في مملكة البحرين، بافتتاح المنتدى يقدم إشارة واضحة على اهتمام القيادات والحكومات في دول المجلس في قطاع الكيماويات ودوره في تحقيق الرؤى المستقبلية في المنطقة ككل.وأضاف أن منطقة الخليج العربي تتمتع بعلاقة وطيدة مع الهند ومبنية على أسس وروابط استراتيجية تهدف إلى تنمية اقتصاد وازدهار المجتمعات بالمنطقة ككل، مبيناً أن الهند تشكل مركزا عالميا من حيث الطلب واستيراد المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وأنه من المتوقع أن يستمر هذا الطلب وينمو في المستقبل.ويتخلل برنامج المنتدى أربع ندوات متخصصة تبحث في فرص وتحديات التكنولوجيا الرقمية، وأمن الشبكات، والتجارة في زمن الحمائية المتنامية، بالإضافة الى دور المرأة في القطاع، كما تم تخصيص جلسة تتناول الاقتصاد الدائري تحت عنوان كيف "نفكر دائرياً" ونخطط للمستقبل التي توفر فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث التحديات والتوجهات في هذا القطاع وأفضل السبل لمعالجتها.//انتهى//14:09ت م0110