الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة اليوم, سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة عيسى نتامبوكا.وفي مستهل اللقاء، عبر سفير جمهورية بوروندي عن سعادته بهذه الزيارة، التي التقى فيها معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، منوهاً بالعلاقات المتميزة بين جمهورية بوروندي والمملكة ، وأنها في تطور وقوة ومتانة.وجرى خلال اللقاء تناول الأحاديث الودية، وبحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية.// انتهى //14:12ت م0111