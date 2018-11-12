عام / تونس تستضيف منتدى 2018 للتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الاثنين 1440/3/4 هـ الموافق 2018/11/12 م واس
تونس 4 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس
تبدأ في تونس غدًا أعمال منتدى 2018 للتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بمشاركة خبراء وباحثين وممثلين عن الهياكل الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص ومكونات المجتمع الدولي في عدة دول من بينها المملكة .
ويبحث المنتدى الذي ينعقد تحت شعار " من الوعي إلى العمل : التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " عددًا من الموضوعات من بينها أهم التطورات في المجال التشريعي لفائدة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، واستراتيجيات تنفيذ أهداف توصيات التقرير الصادر عن منطقة التعاون الدولى والتنمية الاقتصادية حول التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
كما يتناول المنتدى الذي تنظمه منظمة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع وزارة المرأة التونسية على مدى يومين ، سُبل مزيد إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والميزانيات والبرامج من خلال التطرق إلى أفضل الممارسات والمقاربات المعتمدة في المجال لعدد من المنظمات الدولية .
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14:12ت م
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