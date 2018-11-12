تونس 4 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستبدأ في تونس غدًا أعمال منتدى 2018 للتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بمشاركة خبراء وباحثين وممثلين عن الهياكل الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص ومكونات المجتمع الدولي في عدة دول من بينها المملكة .ويبحث المنتدى الذي ينعقد تحت شعار " من الوعي إلى العمل : التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " عددًا من الموضوعات من بينها أهم التطورات في المجال التشريعي لفائدة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، واستراتيجيات تنفيذ أهداف توصيات التقرير الصادر عن منطقة التعاون الدولى والتنمية الاقتصادية حول التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .كما يتناول المنتدى الذي تنظمه منظمة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع وزارة المرأة التونسية على مدى يومين ، سُبل مزيد إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والميزانيات والبرامج من خلال التطرق إلى أفضل الممارسات والمقاربات المعتمدة في المجال لعدد من المنظمات الدولية .// انتهى //14:12ت م0112