الرياض 4 ربيع الأول 1440 الموافق 11 نوفمبر 2018 واسحقق فريق من طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المركز الثالث في المسابقة العالمية "تصور المستقبل" التي تنظمها شركة Dell EMC بهدف التعرف على المواهب الإقليمية في مشاريع التخرج السنوية للطلاب على مستوى تركيا والشرق الأوسط وإفريقيا.حيث شاركت كلٌ من: هيلة محمد القفاري، تغريد مريزيق الخمّاش، مها النصر الله، أمل محمد الربيع تحت إشراف الدكتورة أريج الوابل- بمشروع (منصّة صنيع) الذي ركزّ على تحليل البيانات والتحركات التفاعلية التي تمّ جمعها عبر الأحداث المحدّدة زمنياً في منطقة محددة، وتصنيفها بشكلٍ فعّال في فئات مختلفة.وأعربت عميدة كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة عهود الفارس عن فخرها بما حققته المشاركات من مركز متقدم في مشروع ترتكز أهدافه على الارتقاء بمجتمعات التقنية وريادة الأعمال، متمنيةً لهن المزيد من النجاح والإنجاز.كما أكدّت الفارس أن الكلية تسعى دائماً لتهيئة الفرص والإمكانات اللازمة التي تسهم في تطوير مهارات الطالبات لبناء كوادر وطنية وفقا لرؤية المملكة2030، كما تسعى الكلية لأن تصبح الجامعة ضمن الجامعات المتميزة في مجال التقنية والتكنولوجيا محلياً وعالمياً.يُذكر بأن المسابقة شهدت في هذا العام نمواً ملحوظاً في عدد المشاركات، حيث شارك أكثر من 329 مشروعاً يقدمها أكثر من 1450 طالبا جامعيا يمثلون فيها أكثر من 70 جامعة في 18 دولة حول العالم.وتأتي هذه المشاركة تحقيقًا لغايات الجامعة الاستراتيجية التي تتمثل في تعزيز حضور الجامعة محلياً وعالمياً وتشجيع ثقافة الإبداع والتميز والابتكار، عن طريق بناء علاقات مميزة ومؤثرة مع الباحثين والشركاء، وقطاع الأعمال.//انتهى//14:14ت م0114