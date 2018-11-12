بيروت 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأدانت الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان اليوم تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .وطالبت الفصائل في بيان بعد اجتماع قيادتها في بيروت بضغط دولي عاجل لوضع حد للعدوان الاسرائيلي على القطاع وأدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين معظمهم من الأطفال .وحذرت الفصائل الفلسطينية من استمرار التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة وما يمكن أن يتبعه من تداعيات خطيرة، مؤكدة أن العدوان يشكل عقبة جديدة أمام عملية السلام في المنطقة، وشددت على أن العدوان الاسرائيلي المستمر أكد دائماً أن الحكومة الاسرائيلية لا تعمل من أجل السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط .وناشدت الفصائل في بيانها مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة بالعمل من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، عادة أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين تشكل مدخلاً رئيسياً لتحقيق السلام في المنطقة .// انتهى //15:33ت م0171