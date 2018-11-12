لندن 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسقصفت قوات النظام السوري اليوم مناطق في قرى وبلدات التمانعة وجرجناز والسكيك والخوين وترعي، في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، ومعاودة قوات النظام، خرق الهدنة التركية – الروسية، عبر استهداف بالرشاشات الثقيلة المنطقة الواقعة بين التح وأم جلال، مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة من قبل قوات النظام.واوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له ان تلك العمليات تسببت بوقوع عدة جرحى، فيما استهدفت قوات النظام بعدة قذائف هاون وبالرشاشات الثقيلة لمناطق في أطراف بلدة اللطامنة الواقعة في خرق جديد للمنطقة منزوعة السلاح وللهدنة الروسية – التركية.// انتهى //15:33ت م0172