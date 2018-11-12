أبها 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات اللقاء الإعلامي التربوي الذي تنفذه وحدة الإعلام التربوي بمكتب التعليم للبنات بخميس مشيط، بعنوان "فن التعامل مع المراهقات", بحضور 40 مربية ومعلمة وقائدة، بالشراكة مع الثانوية السابعة للبنات بخميس مشيط، وبمساهمة من طالبات كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد.وتضمن اللقاء عددا من الفقرات المتنوعة، ما بين عروض مرئية وتقديمية، ومنشورات إعلامية توعوية، حيث بدأ بورقة عمل قدمتها رئيسة الإعلام التربوي بخميس مشيط نور آل قيس، بعنوان "ماذا تريد ابنتك المراهقة.. وماذا تريدين منها"، تحدثت فيها عن أبرز متطلبات مرحلة المراهقة، وما لها وما عليها، وأنجح الأساليب في التعامل مع هذه الفئة العمرية، مدعمةً ذلك بقصص واقعية، وتجارب تربوية أثبتت نجاحها.ثم استعرضت الطالبة سارة الربيعي من كلية الإعلام والاتصال, ملف الحملة الإعلامية موضحةً رسالتها ورؤيتها وقيمتها وأهمية اختيار موضوعها وأساليب النشر الإعلامي لها, ثم قدمت منسقة الإعلام بالمكتب زهرة آل ظافر ورقة بعنوان "مشكلات سن المراهقة وطرق علاجها)، تناولت خلالها مفهوم المراهقة ومراحلها وأشكالها وأبرز مشكلاتها.// انتهى //15:36ت م0173