مكة المكرمة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسنظمت الكلية الجامعية بالليث بجامعة أم القرى البوم, ورشة عمل بعنوان "تطوير مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمحافظة الليث" ضمن مشاركة الجامعة بفرع الليث في مشروع مكة الثقافي "كيف نكون قدوة", الذي تنظمه إمارة مكة المكرمة هذا العام 1440هـ تحت شعار "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة"، بحضور وكيل الكلية الدكتورة إيمان اللهيبي، وذلك في مقر الكلية بمحافظة الليث.وقدمت ورشة العمل عضوة هيئة التدريس بالكلية الدكتورة رشا مجلد، التي هدفت لتقديم حلول ومبادرات قابلة للتطبيق من أجل المساهمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لحجاج وعمار بيت الله الحرام بمحافظة الليث التي تعد ممر رئيسي للحجاج القادمين عبر الطريق الدولي الرابط بين محافظة جدة ومكة المكرمة ومنطقة جازان، مشيرةً إلى أنه تم دراسة مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ووضع تصور شامل للملاحظات والايجابيات والية تطويرها.بدوره ثمن عميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور محمد بن عبدالله المالكي, دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل للعملية التعليمية بمحافظة الليث، مشيراً إلى أن المشاركة في مبادرة إمارة مكة المكرمة ضمن مشروع كيف نكون قدوة تحت مضلة شعاره هذا العام "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة" يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للكلية تجاه خدمة ضيوف الرحمن والمجتمع المحيط بها.وبين الدكتور المالكي أنه تم الخروج من خلال ورشة العمل العديد من المبادرات والأفكار التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشيداً بجهود المشاركين والمشاركات في الورشة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .// انتهى //15:37ت م0175