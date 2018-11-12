الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسنظّمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يومي الأحد والإثنين ، برنامجاً تدريبياً بعنوان: "الحوار الحضاري.. لتكن محاوراً حضارياً"، وذلك لتعزيز ونشر ثقافة الحوار والتواصل الحضاري مع الآخر المختلف معنا ثقافياً وحضارياً.وشاركت في البرنامج الذي قدمته المدربة نوال العيسى على مدى يومين بقسم التدريب النسوي في مقر الأكاديمية بالرياض (26) متدربة , ويهدف البرنامج الذي اشتمل على ثلاث وحدات تدريبية هي مرحلة التأسيس ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقويم إلى تنمية مهارات الاتصال والحوار مع أتباع الحضارات والثقافات الأخرى، والتعرف على أساسيات نجاح الحوار مع الآخر، واكتساب مهارات الحوار وأساليبه، وتقويم الحوار ومدى التأثير والتأثر به.// انتهى //15:37ت م0176