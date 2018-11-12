أبها 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية الأربعاء المقبل، المؤتمر الوزاري الرابع، الذي يقام في فندق قصر أبها بمنطقة عسير بعنوان "الفرص الاستثمارية في أبها" وهو إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد بن محمد السكيت، ورئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي.وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي اختيار منطقة عسير الوجهة الرابعة بعد مكة المكرمة والأحساء وجدة لعقد المؤتمر الوزاري المفتوح، مؤكداً أن ذلك يدل على مكانة المنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة فيها، مبيناً أن منطقة عسير تحتل المركز الرابع تجارياً على مستوى المملكة.ولفت الحويزي إلى أن المؤتمر سيناقش الفرص الاستثمارية بوجود عدد من المسؤولين من وزارة التجارة والاستثمار، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف السعودية في حوار مفتوح مع رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة وعدد من مديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة في المنطقة.وأكد الحويزي أن منطقة عسير تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من اهتمام بالغ في الجوانب الاقتصادية والاستثمار بشتى المجالات وفق ما يتطلب تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال الخطط التنموية الشاملة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستثمارية الرامية لتوفير فرص العمل لجميع المواطنين.ونوه رئيس مجلي إدارة غرفة أبها إلى الفرص الواعدة التي تشهدها المنطقة من خلال ما تتميز به من مقومات استثمارية طبيعية يمكن الاستفادة منها بالشكل الأمثل، التي ستسهم - بإذن الله -، في نهضة المنطقة ودعم عجلة التنمية فيها، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى لجذب المستثمرين وطرح الفرص الاستثمارية لهم وتنشيط الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بالمنطقة.// انتهى //15:40ت م0177