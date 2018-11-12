موسكو 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم إلى بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الإحتفال بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى .وأشارت الصحف إلى فوز المسؤول السابق عن قسم مكافحة التهريب في أوكرانيا ليونيد باسكنيك برئاسة جمهورية لوغانسك الذي فاز في التصويت الانتخابي بنسبة 68 % من الناخبين الذين صوتوا لصالحه .وتناولت الصحف زيارة المعبوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى السودان ومباحثاته مع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا في باليرمو .وفي الشأن المحلي تحدثت الصحف عن مشاركة المدير العام لشركة جازبروم ميديا ديمتري تشيرنيشينكو في المنتدى الوطني للاعلانات .وفي الشأن الاقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية "الروبل" أثناء تداولاتها إلى 67,52 مقابل الدولار و 76.09 لليورو .// انتهى //15:41ت م0178