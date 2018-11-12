جدة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستواصل أمانة محافظة جدة، استقبال الترشيح طلبات وتسجيل المرشحين والناخبين لاختيار رئيس، ونائب رئيس لـ 18 طائفة مهنية مختلفة بالمحافظة، الذي انطلق مطلع السبوع الجاري، وحتى الأحد الـ 16 من شهر ربيع الآخر القادم، وذلك عبر بوابة الأمانة، وكذا تحديد يوم الأحد الـ 7 من شهر جمادى الأولى، وحتى الخميس الـ 18 من ذات الشهر لاستكمال إجراءات المرشحين، ورفعها للمحافظة .واشترطت الأمانة للترشح على تلك المناصب، أن يكون المرشح سعودي الجنسية وممارساً للمهنة المرشح لها لمدة لا تقل عن عام، وأن لا يزيد عمر المرشح عن 65 عاماً، وأن يكون المرشح مشهودًا له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون مُلمًا بالقراءة والكتابة وخاليًا من العيوب الصحية التي تعيق عمله، وضرورة إحضار صورتين شخصية حديثة، كما حددت الأمانة شروط التقدم لقائمة الناخبين على أن يكون نشاط الفرد مطابق لمجال أعمال المهنة أو الطائفة، مع إحضار صورة إثبات الهوية الشخصية مع الأصل للمطابقة ، وصورة شخصية حديثة.ودعت الأمانة الراغبين في الترشيح إلى الحضور إلى مبنى أمانة جدة "صالة خدمات العملاء" خلال الفترة المحددة من الساعة الـ9صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا .يذكر أن أمانة جدة حددت الفترة من يوم الاثنين الـ22 من شهر جمادى الأولى ولمدة 3 أيام موعدًا للمقابلات الشخصية، وستعلن أسماء المرشحين يوم الأربعاء غرة جمادى الآخرة، في حين تستقبل الطعون في المرشحين يوم الاحد الـ5 من شهر جمادى الآخرة وحتى يوم الثلاثاء الـ 7 من ذات الشهر لمدة ثلاثة أيام فقط ، فيما تقررت فترة الاقتراع ، وإعلان النتائج يوم الاحد الـ12 من شهر جمادى الآخرة من الساعة الـ 5 مساءً وحتى الـ 9مساءً بمقر الأمانة الرئيسي .// انتهى //15:42ت م0179