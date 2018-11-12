حائل 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل غداً, انطلاق فعاليات معرض الكتاب والتقنية السادس بجامعة حائل, بمشاركة عدد من دور النشر والمكتبات السعودية وكبرى شركات التقنية والاتصالات ووكلاء أجهزة الكمبيوتر والهواتف ومستلزماتها, الذي يستمر حتى يوم السبت 17 نوفمبر 2018.ويدشن سموه منصة الخدمات المكتبية والمستودع الرقمي المؤسسي بالجامعة, الذي سيُشكل نقلة نوعية في خدمات المكتبات الجامعية ومصادرها الإلكترونية, وستعمل المنصة على ربط جميع مكتبات الجامعة وفروعها بفهرس عام موحد, بالإضافة إلى ربط قواعد البيانات مع المصادر الإلكترونية والمجلات العلمية في مكان واحد .وثمن معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, رعاية سمو أمير منطقة حائل لمعرض الكتاب والتقنية, الذي يقام على مدى خمسة أيام بمبنى كلية الهندسة بالمدينة الجامعية بحائل وكذلك تدشين سموه منصة الخدمات المكتبية والمستودع الرقمي المؤسسي بالجامعة.وأكد معاليه أن جامعة حائل تحظى بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الغير المحدود الذي يعد من أهم العوامل المحفزة لمنسوبي الجامعة لمزيد من العمل والذي ينعكس على المنطقة أكاديمياً واجتماعياً واقتصادياً, مفيداً أن المعرض الذي يستقبل زواره على فترتين صباحية ومسائية بتواجد نحو 70 داراً للنشر وشركة اتصالات وتقنية يستهدف جميع فئات المجتمع.وبين أن الجامعة اطلقت برنامج دعم احتياجات الطلبة "تيسير", وذلك بهدف إتاحة حصول طلاب وطالبات الجامعة على الكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية بأسعار مخفضة وبتقسيط مريح.يذكر أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الجوف والنادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون بالمنطقة يشاركون بجناح للفن التشكيلي ومرسم حر ومرسم للأطفال.// انتهى //15:42ت م0180