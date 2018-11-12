المنامة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,308 بانخفاض قدره 4.21 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 904.39 بانخفاض قدره 11.60 نقطة عن معدل اقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهم المتداولة مليون و 462 ألفاً و 58 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 435 ألفاً و 848 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 41 صفقة.// انتهى //15:43ت م0181