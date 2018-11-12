نجران 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حصول المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، على المراكز الخمسة الأولى في المؤشر العام للأداء، للنصف الأول من العام الميلادي الجاري، وتحقيقها المركز الثاني في مركز اتصال الموظفين.وأكد سموه لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي نجران وعسير خالد بن عايض عسيري، ونائبه الدكتور إبراهيم بني هميم، أن أي إنجاز تحققه أي جهة أو فرد في المنطقة، فهو إنجاز وفخر للمنطقة كاملة، حاثًّاً على مواصلة هذا التميز، بما يضمن تقديم أرقى الخدمات للمواطن الكريم.واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي لصحة المنطقة، لعام 1439هـ، الذي كشف عن تسجيل 11360 حالة ولادة، أي بمعدل 32 مولودًا في اليوم الواحد، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 730 ألفًا و996 مراجعًا، مقابل 404 آلاف و241 للعيادات الخارجية، ومليونا و386 ألفًا لمراكز الرعاية الصحية.وأجرت مستشفيات الصحة نحو 11 ألفًا و823 عملية جراحية، منها ألف و499 في جراحة القلب والقسطرة، وألف و374 في العيون، و857 لتصحيح النظر.وبين التقرير إجراء أكثر من مليونين 374 ألف فحص مخبري، و4 آلاف و202 فحص قبل الزواج، و250 ألف فحص إشعاعي.// انتهى //15:44ت م0182