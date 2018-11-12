الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بركن متميز في معرض اسطنبول الدولي للكتاب للعام الحالي بدولة تركيا، وذلك ضمن جناح المملكة الذي قام بافتتاحه معالي سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، والملحق الثقافي الدكتور علي البراك، وعدد من مسؤولي القطاعات والجهات الحكومية والتعليمية المشاركة في الجناح السعودي.وأوضح رئيس وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف الكثيري، أن المشاركة تأتي في إطار حرص معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،على مشاركة الوزارة في مختلف المحافل الدولية , لإعطاء صورة عما تشهده المملكة من نهضة حضارية ومعرفية وتنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ.وأكد الكثيري أن ركن الشؤون الإسلامية يعرض فيه إصدارات الوزارة من الكتب والرسائل الإسلامية والدعوية ، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف , مبيناً أن وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي تتولى إمداد وفود الوزارة في جميع المعارض والمناسبات العلمية والثقافية بالكتب والبحوث والدراسات التي يتم إصدارها أو المشاركة فيها ورقياً وإلكترونياً وسمعياً وبصرياً , للتعريف بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، ونشر الوسطية والإعتدال، ومحاربة الفكر المنحرف، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //15:45ت م0183