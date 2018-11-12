طرابلس 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم، الممثل الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوجدانوف، بحضور السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف بمقر إقامة المشري بمدينة باليرمو الإيطالية،لمناقشة المؤتمر الذي سيعقد حول ليبيا ورؤية المجلس له، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال المشيري، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ، لإنجاح مؤتمر باليرمو فإنه يجب متابعة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، وإلزام كافة الأطراف بدورها ومحاسبة المعرقلين، وأن ما دون ذلك هو مجرد عبث وإطالة للأزمة.وأوضح المشري للمبعوث الروسي أن مشكلة ليبيا ليست ليبيةً خالصة، وإنما نتيجة تدخلات سلبية لدول إقليمية ترى في نهضة ليبيا خطراً على مصالحها الاقتصادية، خاصة أن موارد ليبيا تمكنها من أن تصبح قبلة في التجارة والسياحة.من جهته أكد بوجدانوف أن روسيا تتواصل مع كل الأطراف في ليبيا ولا تدعم أي طرف دون الآخر، وأنها تحاول دفع الجميع للحوار وإيجاد القواسم المشتركة، ووجه دعوة لرئيس المجلس الأعلى للدولةلزيارة روسيا في الفترة القادمة.// انتهى //16:39ت م0210