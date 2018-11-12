طرابلس 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأكدت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، أن الإحباط من السلوك القائم على النهب للجماعات المسلحة واستغلالهم لنظام سعر الصرف في السوق السوداء وسوء إدارة الحكومة للمالية العامة كانت من بين العوامل المحركة للمواجهات في طرابلس.وقالت ويليامز خلال مشاركتها في جلسة مجموعة الاقتصاد في باليرمو، "إنه منذ اندلاع العنف في طرابلس عملت البعثة بلا هوادة على تحدي الوضع الراهن والضغط لاتخاذ إجراءات تعالج الاقتصاد السياسي القائم على النهب، والتزمت الأطراف الموقعة في الزاوية على وقف إطلاق النار بسلسلة إصلاحات اقتصادية طال انتظارها، كما أنه منذ الإعلان عن التدابير الاقتصادية، اتسم الاتجاه الإيجابي بزيادة النقد الذي تم إيداعه في الحسابات المصرفية، وانخفض سعر الصرف في السوق السوداء.وبينت انه للحفاظ على تدابير الإصلاحات ومواصلة العمل بها، لا بد من اتخاذ المزيد من الخطوات"، مشيرة إلى أن الهدف الشامل للمراجعة المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي هو دعم العملية السياسية من خلال تسهيل إعادة توحيد الكيانات الاقتصادية والمالية الموازية وتعزيز المساءلة المالية وبناء الثقة ومراجعة من شأنها خلق الظروف المؤدية لتوحيد المؤسسات.// انتهى //16:44ت م0212