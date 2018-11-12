مكة المكرمة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسوقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, اتفاقية للتعاون الإداري وتطوير التدريب مع معهد الإدارة العامة لدعم الدراسة وتحقيق التعاون في مجال التدريب والأبحاث والعمل المؤسسي الذي قام معهد الإدارة العامة بإعدادها، بحضور معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني.وفي بداية الحفل ألقى الدكتور السديس كلمة رحب فيها بمعالي مدير المعهد والوفد المرافق له مؤكداً أن توقيع الاتفاقية هي ثمرة لتعاون بناء بين الرئاسة والمعهد وتطوير الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن والسير نحو رؤية المملكة "2030"وبين أن المذكرة ركزت على التعاون التام والشامل بين الرئاسة لتطوير وتدريب الموظفين والاستفادة من قدرات هذا المعهد , والتعاون في الجوانب العلمية والبحثية والدراسات الاستراتيجية في الرئاسة ووكالتها لتكون الاعمال المقدمة في الحرمين الشريفين تعكس تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيدها الله- من خلال إبراز جهود المملكة في خدمة زوار وعمار بيت الله الحرام, سائلا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على دعم وتسخير الإمكانيات للرئاسة العامة لتقوم بدورها في خدمة ضيوف الرحمن.عقب ذلك ألقى الدكتور القحطاني كلمة أكد فيها التعاون الدائم بين المعهد والرئاسة وتقديم المعهد لعشرات البرامج والدورات لمنسوبي الرئاسة حيث تم خلال السنوات العشر الماضية تدريب 2448 من منسوبي الرئاسة, وتطلع الإدارة إلى المزيد من التعاون في جميع الخدمات بين الرئاسة والمعهد ومنها برامج التدريب والإيفاد.بعد ذلك تم عرض فيلماً وثائقياً عن الخدمات العلمية والفكرية والخدمية والتطوعية التي تقدمها الرئاسة في المسجد الحرام, ثم قام معالي الرئيس العام بتوقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.وفي ختام الحفل كرم معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين, وفد معهد الإدارة العامة نظير الجهود التي قام بها المعهد.// انتهى //16:47ت م0213