حائل 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأعلن قطاع توزيع المياه ممثلاً بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل، البدء بضخ مياه المشروع الشامل لمحافظة الحائط جَنُوب حائل عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال حائل مرورًا بخزانات مياه في (زاخة والغزالة والحليفة) ووصولاً لخزان مياه المحافظة بسعة (20,000) م3 وبمسافة تقدر بحوالي (300) كم.وذكر القطاع أن أطوال شبكات مياه المشروع بالمحافظة تمتد إلى (55000) متر طولي، كما يتضمن المشروع (800) توصيلة منزلية، مبينًا أنه سيتم تشغيل الشبكات التي تحت التنفيذ حالياً بطول (20,000) متر طولي لأكثر من (400) توصيلة منزلية ستساهم في توفير أكثر من (1000) صهريج مياه شهريًا.وأكد مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل خالد الجمعان ، أن هذه المشاريع تأتي تطبيقًا لاستراتيجية القطاع في تنفيذ أهدافه التنموية المقررة وفق الجداول الزمنية المبنية على تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الرامية للوصول إلى النسب المستهدفة في إيصال المنظومة المائية والبيئية لمختلف محافظات وقرى المنطقة وفق أفضل المعايير العالمية.من جهة أخرى طالبت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل عملائها بمحافظة الحائط بالإسراع في تحديث بياناتهم لدى مكتب المياه بالمحافظة للاستفادة من خدمة المياه فورًا.// انتهى //16:48ت م0214