بغداد 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستجاوز عدد سكان العراق "حسب تقرير عراقي رسمي" الـ 38 مليون نسمة ، منهم 51 من الذكور و49 من الاناث .وافاد الجهاز المركزي العراقي للاحصاء في بيان اليوم بان " المؤشرات الديموغرافية والتقديرات السكانية للمحافظات والمناطق الحضرية والريفية, وفئات الاعمار للسكان اشارت الى ان عدد سكان العراق بلغ الان 38 مليوناً و124 الفاً و182 نسمة.وأضاف ان محافظة بغداد سجلت نسبة 21% " من مجموع عدد سكان البلاد, وهي أعلى نسبة قياسا بالمحافظات الاخرى.// انتهى //17:01ت م0215