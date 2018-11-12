الأحساء 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بقصر المحافظة بالهفوف اليوم, عميد الكلية التقنية سعد بن عبدالرحمن اليمني, وعدد من المسؤولين بالكلية بمناسبة تكليفه عميداً.وقدم عميد الكلية التقنية بالأحساء, الشكر لسمو محافظ الأحساء على الاستقبال, كما استعرض أبرز إنجازات ومستجدات الكلية والخطط المستقبلية والشراكات المجتمعية التي تخدم بالدرجة الأولى نجاح العملية التدريبية، كذلك تطرق إلى مشروع بناء القدرات وأهدافه وما تحقق منها.من جهته استعرض وكيل الكلية للجودة صالح بن ناصر الرزيحان, أبرز ما تم التخطيط له في الخطة الاستراتيجية الخمسية ونسب النجاح التي تصل إلى أكثر من 80%، مؤكداً قرب الانتهاء من الإعلان عن الخطة الخمسية الجديدة التي ستبدأ مطلع عام 2019م التي أقرها مجلس الكلية مع مزود الخدمة " إنتر سيرف".كما قدم الرزيحان شرحاً عن البرنامج المجتمعي المرحلة الرابعة " أتقن" من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة ، للإسهام في تنمية الوعي المهني والتقني في المجتمع، ويستهدف جميع أفراد المجتمع من (15) سنة وما فوق .بدوره تناول وكيل الكلية للتدريب خالد بن عبدالعزيز الدوغان, الخطط المستقبلية لافتتاح أقسام وتخصصات جديدة التي تلبي احتياج سوق العمل، كما تطرق إلى انضمام ما يقارب 30 مدرباً جديداً في الكلية مما يعني زيادة أعداد المقبولين ورفع مستوى جودة التدريب.من جانبه قدم وكيل الكلية لشؤون المتدربين غازي بن صالح العيد, الخدمات المقدمة للمتدربين، وأعداد المقبولين للفصل الماضي والأعداد المتوقع قبولها للفصل الثاني ، وآلية القبول في برنامج التدريب المسائي للدبلوم والبكالوريوس .فيما استعرض مدير العلاقات العامة والإعلام وليد بن محمد الشويهين, المشاركات المجتمعية التي تقدمها الكلية للمجتمع مثل برنامج الشبل التقني وبرنامج البيئة المستدامة ،والصيانة التطوعية، وأيضاً تقريراً عن مبادرة الكلية لاستقطاب المتدربين المتميزين المتوقع تخرجهم من المعاهد الصناعية الثانوية ، بهدف استقطاب المتفوقين والمتميزين في التخصصات التي تخدم مسار تخصصات الكلية ، وكذلك المتميزين في الانشطة, وكذلك الموهوبين في الابتكار والاختراع والروبوتات وغيرها من المجالات التي يتميز بها المتدربين.وفي ختام الزيارة وجه الأمير بدر بن محمد بن جلوي, الجميع ببذل المزيد من الجهد لخدمة أبناء هذا الوطن الغالي, مشيداً بتميز الكلية وكفاءة إدارتها.// انتهى //17:02ت م0217