مكة المكرمة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسزار وفد إماراتي برئاسة المهندسة معصومة العيداني البو علي اليوم, الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، من خلال تنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية، مبدئا رغبته في تنظيم ملتقى الامارات العربية المتحدة في نسخته الثانية بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة.وأوضحت رئيسة الوفد الاماراتي المهندسة معصومة العيداني البو علي, أن الزيارة هدفت إلى فتح آفاق أوسع أمام العلاقات التجارية والاستثمارية بين الامارات والمملكة بشكل عام، ومع غرفة مكة المكرمة على وجه الخصوص، وطرح مجالات التعاون في المشاريع المستقبلية, مشيرة إلى أن الأسبوع الإماراتي في المملكة يأتي تحت مظلة برنامج الإمارات حول العالم، وهو مشروع يتم بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والجهات ذات الصلة، وقد تم تدشين نسخته الأولى في مدينة جدة، معربة عن أملها في أن تكون النسخة الثانية في العصمة المقدسة بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة، وسيتوالى العمل ليشمل المدن السعودية الأخرى لتقريب وجهات النظر والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد.ولفتت رئيسة الوفد الإماراتي إلى أن مثل هذه الفعاليات ترفع من قيمة التبادل التجاري وتدعم رؤية الامارات 2021 والرؤية السعودية 2030 في مجال التنمية المستدامة على وجه الخصوص، وفي مجال تنشيط السوق وتمكين رواد الأعمال من سوق العمل، وإتاحة الفرصة لهم في الأعمال التجارية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لتكتمل الدائرة بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة من خلال كبار المستثمرين والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس لجنة ريادة الأعمال سلطان أزهر, أهمية التعاون بين القطاعات الاقتصادية في دول الخليج للعناية برواد الأعمال، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الإماراتي لغرفة مكة المكرمة تؤسس لانطلاقة علاقات متينة بين الطرفين, مرحبا بالتعاون مع الشركة المنظمة لأسبوع الإمارات في المملكة لتكون النسخة الثانية من الملتقى بالعاصمة المقدسة، متطلعا أن يكون الملتقى القادم رائدا ومميزا من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، لافتا إلى أنه سيكون ضمن الفعاليات ملتقى خاص بالفرانشايز يهتم برواد الاعمال".وأفاد مدير عام قطاع المراكز بغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق, أن مثل هذه الزيارة تكتسب أهميتها كدافع للقطاعات الاقتصادية بين دول الخليج، وتفتح آفاقا أشمل لرعاية رواد الأعمال، من خلال نقل الخبرات وتبادل المنافع بين الشباب والفتيات بشكل خاص, مشيرا إلى أن زيارة الوفد الإماراتي تصب في اختيار مكة المكرمة كنقطة ثانية للأسبوع الإماراتي في المملكة بعد جدة، خاصة وأن العاصمة المقدسة ملتقى يجمع المسلمين من حول العالم في موسمي الحج والعمرة.// انتهى //17:02ت م0218