صامطة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأطلقت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان أمس, فعاليات معرض "أيادينا" وذلك بساحة شهداء الوطن بمحافظة صامطة، الذي يستهدف 30 أسرة ويستمر عشرة أيام، بالتعاون مع مؤسسة محمد وعبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية، وشراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية بهدف التسويق للأسر التي تم دعمها ضمن البرنامج الاقراضي أيادينا.وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري, أن المعرض يعد الخامس الذي تنفذه الجمعية بعدد من محافظات المنطقة ضمن خطة العام 2018م، حيث سبق تنفيذه بمحافظة أبوعريش وجازان وبيش والعارضة، ، مؤكداً دور المعرض الذي تضطلع به جمعية الأسر المنتجة بجازان في خدمة ودعم وتمكين أسر المنطقة، مبيناً أن البلدية سخرت امكانياتها الفنية والبشرية لتقديم الدعم اللازم لاحتضان وإنجاح المشاركة التي تُعد الأولى بالمحافظة, مبدياً استعداد البلدية لاحتضان البرامج والفعاليات التي تخدمهن وتعود عليهن بالنفع والفائدة.// انتهى //17:03ت م0219