الدمام 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واساستعرض معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمقر وكالة التعمير والمشاريع اليوم, مع أحد الشركات المتخصصة في مجال عزل الأعمدة وحمايتها, أعمالها من حيث تطبيق مجال العزل، وذلك ضمن الدارسة التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية للعمل على حماية مرتادي الحدائق والواجهات، خاصة صغار السن من تعرضهم للماس الكهربائي أثناء هطول الأمطار أو الرش، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ومدير عام ادارة الانارة والكهرباء المهندس مصطفى آل توفيق.وناقش معاليه الآلية التي يتم العمل بها وتطبيق هذه التقنية في حماية مرتادي هذه الأماكن ومدى فعاليتها في هذا الجانب، حيث سيتم تطبيق هذه التقنية في أحد الحدائق تمهيداً لتعميمها بالمتنزهات والحدائق بالمنطقة كافة حماية لمرتاديها، موجهاً الإدارات المختصة بالأمانة بسرعة تطبيق هذه التقنية حماية للأرواح.// انتهى //17:05ت م0222