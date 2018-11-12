الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة الجائزة ورئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، تنظم جائزة الملك فيصل بالتعاون مع جامعة الفيصل، مؤتمر "أعلام في الطب"، الذي يقام بمناسبة الذكرى الأربعين على منح الجائزة ويجمع تحت مظلته نخبة من رواد الطب في العالم إلى جانب مجموعة من أعلام الطب في المملكة وذلك في 23ـ 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق الأول والثاني من شهر ديسمبر 2018م .وسيقام المؤتمر الذي تم اعتماده من قبل هيئة التخصصات الصحية بساعات تعليم طبي مستمر في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بجامعة الفيصل، ويستقبل كافة المهتمين بالحضور للتعرف على مستجدات القطاع الطبي وأفضل الممارسات الدولية .وتأتي المبادرة بهدف تعزيز مسارات نقل ونشر المعرفة في المجال الطبي، وذلك عبر محاضرات علمية من شأنها تسليط الضوء على أهم القضايا الصحية المعاصرة .وستضم قائمة العلماء المشاركين في مؤتمر "أعلام في الطب" فائزين بجائزة الملك فيصل في الطب، ومجموعة من رواد الطب في المملكة المتخصصين في عدة مجالات طبية، مثل علم الأورام وطب القلب وطب وجراحة الأجنة والطب البيئي والمجتمعي وعلم الوراثة. ومن بينهم البروفيسور باتريك والش والبروفيسور جيمس بوسيل من الولايات المتحدة الأمريكية والبروفيسور أولريتش سيغوارت من سويسرا والبروفيسور جوريس فيلتمان من هولندا .ويأخذ المؤتمر طابع الجلسات الحوارية التفاعلية، حيث سيسلط المشاركون الضوء على أبرز المواضيع الطبية ، مثل دور الابتكار الجراحي في الحد من الوفيات والمعاناة من سرطان البروستاتا وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية من الداخل، وستغطي المناقشات أيضًا الموضوعات الحيوية المتعلقة بالحد الأدنى من إجراءات حماية الجنين والقضايا المتعلقة بالوفاة المبكرة بالإضافة إلى مستقبل إدارة الأمراض الوراثية .كما سيتناول مواضيع مهمة مثل العلاج المناعي للشفاء من السرطان، وبرامج إدارة وحماية الجنين في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى استعراض تطور القطاع الطبي في المملكة في مجالات مثل جراحة القلب والمسالك البولية والطب المجتمعي وطب الأسرة وطب الأنف والأذن والحنجرة .وفي ختام المؤتمر سيتفضل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، بتكريم أعلام الطب المشاركين في المؤتمر تقديراً لجهودهم في تطوير المجال الطبي وخدماتهم في مجال الرعاية الصحية .// انتهى //17:12ت م0223