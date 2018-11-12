الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسكرمًت جمعية الأطفال المعوقين ممثلي نحو 100 وزارة وجهة حكومية ومؤسسة تجارية وشركة وبنك من كبريات المؤسسات السعودية والأجنبية العاملة في المملكة تقديراً لدعمهم ولرعايتهم لبرنامج رسومات وإبداعات الأطفال منسوبي مراكز الجمعية خلال العام 2018م.وأكد معالي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الأطفال المعوقين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز الجمعية بالرياض اليوم، أن هذا التفاعل المميز مع برنامج ابداعات الأطفال يتجاوز قيمته المادية الى آفاق أرحب وأرقى تتمثل في كونه تشجيعاً ومساندة لرسالة الجمعية، ورفع لمعنويات هؤلاء الأطفال المبدعين، ومعاضدة لأسرهم في جهودهم لدمج أبنائهم في المجتمع ومساعدتهم على تجاوز ظروف الإعاقة.ووصف الدكتور السويلم برنامج "رسومات وابداعات الأطفال" الذي تتبناه الجمعية بأنه "صورة رائعة تجسد نضج المجتمع السعودي في التفاعل مع قضية الإعاقة والمعوقين"، معرباً عن تطلعه لأن تكون تلك البطاقات قناة تواصل عالمية أكثر انتشاراً للتعريف بقضية هؤلاء الأطفال وباحتياجاتهم، مشيراً إلى أن الجمعية تفخر بثقة هذه النخبة من المؤسسات الوطنية التي حرصت على بناء شراكة على مدى أكثر من 12 عاماً منذ إطلاق هذا البرنامج التربوي التأهيلي.وأوضح معاليه أن عدد البطاقات المتداولة هذا العام زاد على 300 ألف بطاقة، الأمر الذي يؤكد تواصل نجاح الفكرة وحرص الجميع على مساندتها، داعياً إلى تخصيص جزء من مبيعات البطاقات لتحفيز الأطفال المبدعين، مضيفاً بقوله : "إن توجه الجمعية لتبني برنامجاً لاستثمار تلك الرسومات للتعريف بقدرات الأطفال المعوقين من جهة وتوظيفها كقناة تتيح للمنشئات التجارية والجهات الحكومية مساندة وتشجيع تلك الابداعات ونشرها على أوسع نطاق، ودعم رسالة الجمعية من جهة أخرى، وكذلك تفاعل الشركات مع الفكرة أمر يبعث على الفخر لدى كل الشركاء".من جهته أعرب الأمين العام للجمعية عوض عبد الله الغامدي عن شكره وتقديره للمؤسسات والشركات التي بادرت برعاية كتيب "رسومات وابداعات الأطفال وبلغ عددها 100 وزارة ومؤسسة وشركة وبنك، منوها بالشركات التي كانت سباقة في الحصول على رسومات الأطفال والاستفادة منها كبطاقات تهاني.وبين أن عدد كبير من أطفال مراكز الجمعية العشرة شاركوا في إبداع العديد من الرسومات الفنية المتنوعة، وأن أهمية هذا البرنامج تتمثل في إعادة اكتشاف قدرات هؤلاء الأطفال، وإبراز إبداعاتهم ومشاعرهم كوسيلة للاندماج في المجتمع. مشيراً إلى أن مردود البرنامج، مهما بلغ، فأن أهميته فيما يشعر به الأطفال وأسرهم من سعادة وثقة بالنفس والاحساس بالتفوق.وعلى نفس الصعيد وجه مدير مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين خالد الفهيد تحية شكر وتقدير إلى الشركات والمؤسسات التي ساندت البرنامج، مؤكداً أن تواصل تلك الشراكة الخيرة لأكثر من عشر سنوات يؤكد أن البرنامج يحقق قيمة مضافة لكل الأطراف المشاركة فيه سواء الجمعية أو المؤسسات أو الأطفال وذويهم، وأننا أمام تجربة متميزة تستحق كل تشجيع من الجميع.// انتهى //17:14ت م0224