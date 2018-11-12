الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسعقد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في مقر الأمانة العامة اليوم، اجتماعاً مع وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية الدكتور محمد السعدي.ويأتي الاجتماع في إطار جهود الأمانة العامة لتنفيذ قرار القمة الـ36 في ديسمبر 2015م، لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - بشأن الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.وجرى خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية المقدمة من دول المجلس والصناديق الإقليمية، كما تم مناقشة الاحتياجات التنموية العاجلة للجمهورية اليمنية للعديد من القطاعات.وفي ختام الاجتماع, ثمن السعدي الجهود التي تقدمها دول المجلس للجمهورية اليمنية المتمثلة في دعم المشروعات التنموية وخاصة التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر كقطاع الطاقة والمياه والصحة.// انتهى //18:02ت م0238