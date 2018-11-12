القاهرة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، لاستعراض تطورات التعاون القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العربية السياحة.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي في تصريح عقب اللقاء، أن أبو الغيط أكد أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة العربية للسياحة في تدعيم قطاع السياحة في المنطقة العربية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول العربية في هذا الصدد في جذب المزيد من التدفقات السياحية من خارج المنطقة، إضافة إلى تعزيز التدفقات البينية بين الدول العربية، بما يدعم الاقتصادات الوطنية لهذه الدول ويرفع من معدلات التوظيف.وأشاد الأمين العام بحسن تنظيم المنظمة العربية للسياحة للدورة الـ ٤٧ للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي عقدت في شهر يوليو الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، منوهًا بأهمية الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي والمزمع عقده منتصف العام القادم بمدينة شرم الشيخ.// انتهى //18:19ت م0239